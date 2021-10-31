Наталья Гвоздикова призналась, что не отдала бы наследство Евгения Жарикова его внебрачным детям

Артистка Наталья Гвоздикова с неприязнью относится к внебрачным детям умершего мужа Евгения Жарикова. Знаменитость уверена, что дети любовницы избранника не могут претендовать на наследство артиста.
Гвоздикова обвиняет любовницу мужа и ее детей в смерти Жарикова.
«Я детей не рожала. Я не изменяла. Я думаю, они не могут претендовать. То, что досталось нашему сыну, – это по праву. Они только отняли у Феди отца и у себя отняли отца, лишив его жизни в 70 лет», – заявила Гвоздикова.
А вот юрист Елена Сенина заявила в программе «Секрет на миллион», что Сергей и Екатерина Секридовы могли претендовать на половину наследства своего отца. Однако любовница Татьяна Секридова не заявила в течение шести месяцев о правах детей от Евгения Жарикова.
Напомним, ранее Наталья Гвоздикова объяснила прощение Евгения Жарикова. Артист изменил любимой жене с журналисткой Татьяной Секридовой. От этой связи у артиста родилось двое детей. Екатерина и Сергей носят фамилию матери и отчество отца.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.