Погладил крошечные ножки, поцеловал в лобик: Тарасов поделился первым видео с сыном из роддома

Дмитрий Тарасов много лет мечтал о наследнике.

Дмитрий Тарасов – счастливый папа трех дочек. Старшую дочь Ангелину ему подарила его первая супруга Оксана Пономаренко. В третьем браке с Анастасией Костенко у них появились на свет дочки Милана и Ева. С Ольгой Бузовой у футболиста детей не было.

Спортсмен не скрывал, что много лет мечтал о сыне. И вот 29 октября Анастасия Костенко родила супругу сына Алексея. Малыш появился на свет с ростом 52 см и весом 3 кг 200 г. Радости отца не было предела!

В личном блоге Дмитрий Тарасов показал первое видео из роддома, которое отлично демонстрирует чувства бывшего мужа Ольги Бузовой к новорожденному сыну.

В кадре Тарасов нежно берет ребенка на ручки, гладит его маленькие ножки и трогательно зацеловывает его лобик.

«Эти эмоции не передать. Спасибо, Настя», — подписал видео Дмитрий.

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