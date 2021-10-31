Погладил крошечные ножки, поцеловал в лобик: Тарасов поделился первым видео с сыном из роддома

Дмитрий Тарасов – счастливый папа трех дочек. Старшую дочь Ангелину ему подарила его первая супруга Оксана Пономаренко. В третьем браке с Анастасией Костенко у них появились на свет дочки Милана и Ева. С Ольгой Бузовой у футболиста детей не было.
Спортсмен не скрывал, что много лет мечтал о сыне. И вот 29 октября Анастасия Костенко родила супругу сына Алексея. Малыш появился на свет с ростом 52 см и весом 3 кг 200 г. Радости отца не было предела!
В личном блоге Дмитрий Тарасов показал первое видео из роддома, которое отлично демонстрирует чувства бывшего мужа Ольги Бузовой к новорожденному сыну.
В кадре Тарасов нежно берет ребенка на ручки, гладит его маленькие ножки и трогательно зацеловывает его лобик.
«Эти эмоции не передать. Спасибо, Настя», — подписал видео Дмитрий.
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