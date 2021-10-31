МХАТ имени Горького отменил спектакль «Чудесный грузин», в котором сыграла Ольга Бузова

Недавно назначенный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман уже принял одно из первых управленческих решений.

Отменен спектакль «Чудесный грузин», в котором в июне этого года на сцену театра выходила поющая телеведущая Ольга Бузова.

О том, что зрители не увидят постановку в ближайший вторник, 2 ноября, сообщается на сайте МХАТ имени Горького. Причем, уточняется, что речи об исключении спектакля из репертуара театра не идет.

«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений, — такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман. МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок», — говорится на сайте театра.

Напомним, Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин», рассказывающего о молодых годах Иосифа Сталина, сыграла роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

Привлечение экс-ведущей «Дома-2» в театр наделало много шума. На премьерных показах был аншлаг. А звезды шоу-бизнеса считали своим долгом высказаться по поводу Ольги Бузовой, появившейся на сцене легендарного МХАТ имени Горького.

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