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МХАТ имени Горького отменил спектакль «Чудесный грузин», в котором сыграла Ольга Бузова

Такое решение принял новый директор театра Владимир Кехман из-за плохих продаж билетов.

МХАТ имени Горького отменил спектакль «Чудесный грузин», в котором сыграла Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Недавно назначенный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман уже принял одно из первых управленческих решений.

Отменен спектакль «Чудесный грузин», в котором в июне этого года на сцену театра выходила поющая телеведущая Ольга Бузова.

О том, что зрители не увидят постановку в ближайший вторник, 2 ноября, сообщается на сайте МХАТ имени Горького. Причем, уточняется, что речи об исключении спектакля из репертуара театра не идет.

Такое объявление появилось на сайте МХАТ имени Горького
Такое объявление появилось на сайте МХАТ имени Горького. Фото: скрин mxat-teatr.ru/

«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений, — такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман. МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок», — говорится на сайте театра.

Напомним, Ольга Бузова в спектакле «Чудесный грузин», рассказывающего о молодых годах Иосифа Сталина, сыграла роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

Привлечение экс-ведущей «Дома-2» в театр наделало много шума. На премьерных показах был аншлаг. А звезды шоу-бизнеса считали своим долгом высказаться по поводу Ольги Бузовой, появившейся на сцене легендарного МХАТ имени Горького.

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