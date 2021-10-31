Нюша в двухцветном тренче из кожи и босоножках с квадратным носом скрыла большой животик

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Нюши появился снимок в тренче. Новой покупкой знаменитость прикрыла свое «интересное» положение.

Беременная Нюша отдыхает с мужем и дочерью в Дубае. Поэтому даже поздней осенью певица позволяет себе ходить в открытой обуви и легком тренче.

«Я подобрала себе осенний комплектик, причем очень удобный и комфортный. И не смогла пройти мимо стильных босоножек, так что днем в них, а к вечеру накидываю еще пальто, когда становится прохладно», – отметила Нюша.

Жена бизнесмена Игоря Сивова отдала предпочтение тренчу до колен с черным верхом и бежевым подолом. Нюша дополнила образ сумкой-багетом на короткой ручке и босоножками с квадратным мысом и каблуками-рюмочками.

Артистка собрала волосы в высокий хвост и завершила осенний образ темными очками.

Напомним, ранее певица Нюша в черном платье с кружевом повеселилась в компании телеведущей Виктории Лопыревой. Знаменитости посетили шумную вечеринку в Дубае.

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