То ли ведьма, то ли панк: Татьяна Кравченко в дерзком кожаном платье удивила поклонников на Хеллоуин

Татьяна Кравченко удивила своим полупанковским образом на Хеллоуин. Звезда сериала «Сваты» облачилась в кожаное облегающее платье, сделала яркий макияж с черными губами и густой подводкой на веках.

Прическа актрисы топорщилась, как ирокез, а разноцветные пряди добавляли стайлу остроты. Стоит отметить, что звезду в этом преображении не поддержали многие ее поклонники, которые написали в Сети, что не понимают иноземного праздника.

«Это праздник темных сил и духа смерти, а мы это не празднуем», «Я не понимаю и не принимаю чужую веру и чужие праздники, мне немного не понятно», «Это не наш праздник. Сколько у нас красивых праздников», «Вы классные, но Хеллоуин не признаем», — отметились фолловеры.

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