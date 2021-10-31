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То ли ведьма, то ли панк: Татьяна Кравченко в дерзком кожаном платье удивила поклонников на Хеллоуин

Многие фолловеры звезды «Сватов» раскритиковали свою любимицу за поддержку американского праздника.

То ли ведьма, то ли панк: Татьяна Кравченко в дерзком кожаном платье удивила поклонников на Хеллоуин
Татьяна Кравченко. Фото: Global look press

Татьяна Кравченко удивила своим полупанковским образом на Хеллоуин. Звезда сериала «Сваты» облачилась в кожаное облегающее платье, сделала яркий макияж с черными губами и густой подводкой на веках.

Прическа актрисы топорщилась, как ирокез, а разноцветные пряди добавляли стайлу остроты. Стоит отметить, что звезду в этом преображении не поддержали многие ее поклонники, которые написали в Сети, что не понимают иноземного праздника.

Татьяна Кравченко. Фото: instagram.com/tat_kravchenko/

«Это праздник темных сил и духа смерти, а мы это не празднуем», «Я не понимаю и не принимаю чужую веру и чужие праздники, мне немного не понятно», «Это не наш праздник. Сколько у нас красивых праздников», «Вы классные, но Хеллоуин не признаем», — отметились фолловеры.

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