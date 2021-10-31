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«Ахтунг! Даже пирожок в буграх»: Борисова в монокини блеснула бедрами с целлюлитом и без, но после ретуши

Телеведущая поделилась в своем инстаграм фото в купальнике. Фигура Даны оказалось далекой от идеала.

«Ахтунг! Даже пирожок в буграх»: Борисова в монокини блеснула бедрами с целлюлитом и без, но после ретуши
Дана Борисова. Фото: Globallookpress.com

Дана Борисова показала изменившуюся с возрастом фигуру своим подписчикам в Instagram. В юности девушка была секс-символом отечественного телевидения. С возрастом фигура стройной красавицы из «Армейского магазина» изменилась. Вредные привычки телеведущей ударили по ее внешности. Борисова поправилась и нажила целлюлит.

Борисова в своем микроблоге опубликовала фото в купальнике. Звезда призналась, что на первых снимках есть фотошоп. На следующих фото звезда предстала без ретуши.

Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова подправила фигуру в фотошопе. Фото: Instagram.com/danaborisova_official

«Ох, давненько я подобные фотки не выставляла! Если честно, то реально подзабыла, какие позы на снимке приличные, а какие — нет. Фотошоп присутствует и только ноги! Дальше — полный натюрель», — признается Дана Борисова.

Телеведущая Дана Борисова
А вот так теледива выглядит на самом деле. Фото: Instagram.com/danaborisova_official

Поклонники звезды разделились на два лагеря. Одни похвалили Борисову за смелость и натуральность. Остальные же остались недовольны внешним видом звезды: «При такой зарплате ножки можно и поухоженней», «Дана, не показывай себя в купальниках», «Ахтунг! Даже пирожок в буграх».

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