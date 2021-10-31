«Того, что надо мной смеется вся страна, мне недостаточно»: Ольга Бузова ответила хейтерам

Популярную певицу и телеведущую можно любить или ненавидеть, но равнодушных к ее творчеству остается все меньше.

Ольга Бузова ответила недоброжелателям в своем новом шоу «Бузова на кухне». Телезвезда заявила, что устала бороться с хейтом, но останавливаться на достигнутом девушка не собирается. Она популярна, трудолюбива и всегда честна со своей аудиторией.

«Того, что надо мной смеется вся страна, мне недостаточно. Я знаю кучу языков, но зачем это сразу показывать всем, выдавать свои секреты», — признается Ольга.

С октября на ТНТ выходит шоу, где Ольга Бузова осваивает новое для себя направление – кулинарию. Популярная певица вместе с лучшими шеф-поварами готовит блюда и приглашает знаменитостей. Одним из гостей стал телеведущий Владимир Маркони. Он похвалил Бузову за кулинарные таланты и удивился ее самодостаточности.

«Оля, зачем тебе мужчины? Ну серьезно? Готовить ты умеешь, ты богачка. Может просто нанимать жиголо?» — пошутил Маркони.

Однако Ольга шутку не поддержала. Девушка заявила, что такой опыт в отношениях у нее уже был и повторять его она не желает. Бузова не уточнила, кого она имеет ввиду, но многие поклонники певицы уверены, что речь о недавних отношениях теледивы.

Напомним, что певица была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. И строила отношения с блогером Давидом Манукяном. При этом Бузова намекала, что не обижается за бывших, когда те пытаются пиариться на ее имени.

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