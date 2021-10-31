«Все не так просто»: вдова Игоря Кириллова неоднозначно высказалась после смерти мужа

Вторая жена недавно умершего Игоря Кириллова не захотела обсуждать уход советского диктора.

Татьяна Александровна дала короткий комментарий после смерти мужа:

«Давайте не будем вдаваться в подробности. Не время сейчас. И не все так просто, как вы думаете».

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А вот телеведущая и коллега Игоря Кириллова заступилась за вдову. Так, к примеру, Татьяна Судец уточнила, что жена диктора всегда была рядом с ним, до самой последней минуты. При этом общаться с прессой вдова Кириллова совершенно не обязана.

«Не сахарная у него была жизнь. Умер сын, остались без отца внуки. Дочь живет за границей, она пианистка. И вот появилась эта Татьяна… Она женщина совершенно другого круга. Но, давайте будем честны, она продлила ему жизнь. Без нее его жизнь была бы безрадостной и одинокой», – поделилась своими размышлениями Судец с «Комсомольской правдой.»

Напомним, ранее телеведущая Екатерина Стриженова почтила память советского диктора. Знаменитость вспомнила, как Игорь Леонидович давал ей профессиональные советы и просто поднимал настроение.

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