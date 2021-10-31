«Вот почему»: Малькова объяснила причину своего позитивного настроя

Недавно Светлана Малькова вновь пожаловать, что новый муж Макеевой и отец ее четырех детей перестал платить алименты. Хотя ранее бизнесмен-строитель закрыл все долги. В своем инстаграм многодетная мама рассказала, как при всем этом ей удается оставаться позитивной.

«Прогулка с детьми способна улучшить настроение каждому. Свежий воздух, физическая активность и смена обстановки – лучшие средства от скуки, беспокойства и грусти! Вот почему я всегда на позитиве», — написала Малькова.

Напомним, Роман и Светлана переехали в Словению семь лет назад. А в прошлом году строитель уехал в Россию на заработки, где и познакомился с актрисой Анастасией Макеевой. В мае они связали себя узами брака и обвенчались.

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