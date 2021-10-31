Елена Темникова вспомнила, как чуть не стала жертвой педофила

Елена Темникова рассказала, как ее заманил в Москву поэт-песенник, который пророчил громкую славу. Однако мужчина оказался не совсем тем, за кого себя выдавал.

Еще в юности Темникова побеждала на разных музыкальных конкурсах. На одном из таких ее заметил странный мужчина. Он представился поэтом-песенником.

«Ко мне в гримерку стучится мужчина. Говорит: «Я — поэт-песенник, пишу песни Кадышевой Надежде. Давайте я вас буду продюсировать. Приезжайте-ка вы ко мне в Москву, я вас устрою в женское общежитие при ветеринарном техникуме. У меня есть друзья-авторы, будем песни записывать». Он оставил ей свой номер телефона и попросил обязательно позвонить ему», – вспомнила Темникова.

Спустя какое-то время Елена приехала в Москву. Поэт не спешил помогать будущей звезде. А в отеле, в который Темникова с ним заселилась, к юной певице подошла девушка с ресепшена и предупредила исполнительницу.

«Мне нужно с вами серьезно поговорить. Во-первых, ты сейчас переезжаешь в другой номер, потому что этот номер он знает. Во-вторых, ты должна знать, что он периодически приводит сюда молодых девочек». В общем, он педофилом оказался. Мне 17, но, поверьте, я выглядела и вела себя так, как будто мне 12», – заявила певица в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Напомним, ранее певица Юлианна Караулова рассказала о Елене Темниковой. Караулова отметила, что не смогла петь с коллегой в одном музыкальном коллективе.

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