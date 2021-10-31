«Шикарная»: Пынзарь блеснула точеной талией, нарядившись в летний сарафан

Ведущая «Дома-2» и его же экс-участница Дарья Пынзарь много путешествует и активно ведет свой микроблоге. С фанатами блондинка делится яркими кадрами, на которых позирует в самых разных образах.

На этот раз она позировала в приталенном сарафане в крупный горох. Наряд почеркнул точеную талию телеведущей.

«Шикарная, милая Дарья! Красотка, как всегда! Какая красивая!», — писали пользователи Сети.

Добавим, Дарья не скрывает, что прибегала к услугам специалистов в сфере красоты. В частности, блондинка сделала себе пышную грудь.

Напомним, Дарья замужем за Сергеем Пынзарем. Пара воспитывает двоих сыновей.

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