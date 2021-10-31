На таких оборачиваются мужчины: Стриженова предстала в алой блузе с бантом на плече и юбке-карандаше

Екатерина Стриженова появилась на съемках в Останкино в алой блузке с модными пышными рукавами и воротником в виде банта. Его ведущая не стала завязывать и перемахнула через плечо, как шарф.

Оттенок красного, который был у блузы Стриженовой, сейчас актуален. Кроме того, по словам Эвелины Хромченко, он низменно притягивает к себе взгляды мужчин, поэтому его рекомендуют для свиданий и важных встреч.

В комплект с яркой блузкой Екатерина Стриженова примерила юбку-карандаш длины миди с вырезом сзади. А также туфельки с узким мысом на устойчивом каблуке. Колготки звезда подобрала черные полупрозрачные. Как говорил стилист Александр Рогов, они самые модные в этом осеннем сезоне.

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