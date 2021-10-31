«Напрашивается вопрос»: Роза Сябитова впервые показала свой роскошный дом, который называет имением

Роза Сябитова называет свой дом имением. Главная телесваха страны не скрывает, что заработала на него сама, чем очень гордится. Снимком двухэтажной недвижимости она поделилась в своем инстаграм, заодно порассуждала о деньгах.

«В одном шоу участники обвинили меня в том, что я «пришла типа «я здесь царица». Напрашивается вопрос, почему я не могу называть свои заработанные сотки земли, и свой дом имением? А что для вас деньги — инструмент для достижения цели, награда за тяжкий труд, символ безопасной жизни?», — написала Сябитова.

Напомним, соведущей Ларисы Гузеевой и Василисы Володиной в программе «Давай поженимся!» Роза Сябитова стала в 2008-м году.

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