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«Напрашивается вопрос»: Роза Сябитова впервые показала свой роскошный дом, который называет имением

Кадром телесваха поделилась в инстаграм.

«Напрашивается вопрос»: Роза Сябитова впервые показала свой роскошный дом, который называет имением
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza

Роза Сябитова называет свой дом имением. Главная телесваха страны не скрывает, что заработала на него сама, чем очень гордится. Снимком двухэтажной недвижимости она поделилась в своем инстаграм, заодно порассуждала о деньгах.

Роза Сябитова показала дом
Роза Сябитова показала свой дом. Скриншот: instagram.com/syabitova_roza

«В одном шоу участники обвинили меня в том, что я «пришла типа «я здесь царица». Напрашивается вопрос, почему я не могу называть свои заработанные сотки земли, и свой дом имением? А что для вас деньги — инструмент для достижения цели, награда за тяжкий труд, символ безопасной жизни?», — написала Сябитова.

Напомним, соведущей Ларисы Гузеевой и Василисы Володиной в программе «Давай поженимся!» Роза Сябитова стала в 2008-м году.

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