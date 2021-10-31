«Невероятная кошка»: Рудова обтянулась латексом, показав сочные пропорции фигуры

Наталья Рудова решила отметила Хэллоуин в образе женщины-кошки. В своем инстаграм она поделилась кадрами, на которых позировала в черном костюме из латекса. Наряд подчеркнул все изгибы фигуристой блондинки и не оставил равнодушным фанатов.

«Невероятная кошка! Боже, это лучшее за день! Какая шикарная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, минувшее лето Рудова провела в Европе. По возвращению она решила немного похудеть. Хотя многомиллионная армия ее фанатов без ума от фигуры актрисы.

Напомним, в этом году Наталье Рудовой исполнилось 38 лет. Популярность она получила благодаря роли в сериале «Татьянин день», который вышел на экран в начале 2000-х. Также в ее фильмографии значится сериал «Универ».

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