Жуть, да и только! Как выглядели Климова и ее дочь от Месхи на Хеллоуин

Актриса не стала обходить этот праздник стороной.

Российские звезды решили поддержать американскую традицию празднования Хеллоуина. К примеру, Татьяна Навка показала, как ее муж и дочь Надя делают из тыквы маску, готовясь к веселью.

Екатерина Климова тоже не стала скучать и наведалась в компании подруги в специализированный отдел магазина за нарядами, выбрав ведьминский колпак.

Чуть позже в личном блоге она показала, как принарядилась с шестилетней дочкой от Гелы Месхи Беллой на праздник. Родственницы, стоит отметить, выглядели жутковато в своих облачениях.

Напомним, у Екатерины Климовой также есть взрослая дочь-студентка Елизавета Хорошилова и два сына-подростка Матвей и Корней.

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