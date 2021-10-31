Напоминают пятую точку: Валя Карнавал выставила плотные груди в сексуальном декольте

19-летняя тиктокерша Валя Карнавал в своем новом ролике решила необычно показать свою выдающуюся грудь.

Брюнетка примерила облегающее платье с вырезом в области бюста, плотно сжав его, показав свою «аппетитку» миру.

«Это уже не Валя, а Валентина», «Ты самая красивая», «Моя будущая жена», «Ее стиль – отдельный вид искусства», «Какая попочка», «Шикарна!», «Роскошная леди», — написали в комментариях фолловеры.

Отметим, что Валя Карнавал стала первым российским тиктокером-женщиной, которая заработала миллион лайков подписчиков. Несмотря на привлекательность, звезда Сети не имеет пару.

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