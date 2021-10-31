Как модель: 15-летняя внучка Маслякова поразила внешним видом

Однажды Александр Масляков доверил своему сыну-тезке вести КВН. Теперь настал черед и внучки. На днях Таисия Маслякова дебютировала на сцене в качестве ведущей детского КВН.

Как пишет «Комсомольская правда», Таисию с детства приводили практически на все игры клуба. Когда она была маленькой, она даже заслужила прозвище «Несмеяна», потому что никогда не смеялась над шутками.

В инстаграм 15-летняя звездная наследница делится личными снимками. Пользователи Сети отмечают, что у длинноногой блондинки есть все шансы построить карьеру на телевидении, она выглядит как модель.

Напомним, на днях президент России наградил ведущего КВН Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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