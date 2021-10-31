К годовщине смерти: на могиле Жванецкого появился памятник

Со дня смерти сатирика Михаила Жванецкого прошел почти год. Артист умер 6 ноября 2020-го от рака. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова. Накануне на могиле появился памятник.

Пока на месте захоронения ведутся ремонтные работы и монумент еще не открыт. Но уже видно, что нижняя часть надгробия состоит из нескольких плит, уложенных друг на друга. Кто является автором памятника и инициатором его появления на погосте – не известно.

Напомним, что Жванецкий оставил после себя не только огромное культурное наследие, но и многомиллионное состояние.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.