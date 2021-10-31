«Успокойтесь по поводу Володи»: Волочкова на шпагате объяснила, почему улетела в отпуск одна

Накануне Анастасия Волочкова отправилась в Турцию. Она опубликовала фото из самолета, где была без своего нового возлюбленного. Фанаты сразу же засыпали экс-балерину вопросами: «А где Володя?». Анастасия поспешила их успокоить и объяснила, что ее возлюбленный приболел.

«Дорогие мои, успокойтесь, пожалуйста, по поводу Володи моего. Все у нас прекрасно в отношениях! Более того, мы должны были вместе лететь в это путешествие. Но человек заболел. Такое бывает у многих. Но Володя оказался благороднее многих. И не решился подвергать мое здоровье опасности, зная, что по прилету у меня спектакль. И остался в Москве», — написала Волочкова.

Напомним, ранее Анастасия представила публике своего нового возлюбленного. Им оказался водитель по имени Владимир.

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