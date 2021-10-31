«Красавица Клавдия»: Кристина Орбакайте полюбовалась дочерью за игрой в баскетбол

Певица запечатлела наследницу на прогулке в Америке.

Исполнительница Кристина Орбакайте разметила на личной странице в Instagram ролик с дочерью Клавдией. Девочка поиграла в баскетбол и покорила сердца поклонников своей мамы.

Многие дети знаменитостей занимаются спортом. Мальчики боксирует или катаются на коньках. А девочки в основном осваивают владение лентой на художественной гимнастике.

Однако есть наследницы звезд, которые обожает игры с мячом. Например, Клавдия Земцова – дочь бизнесмена Михаила Земцова и певицы Кристины Орбакайте – занимается баскетболом.

Девочка показала родительнице, как владеет мячом. Кристина Орбакайте запечатлела дочь на прогулке.

Клавдия забрасывала мяч в кольцо. У малышки не сразу получилось, но Земцова не отчаивалась и продолжила удивлять маму.

«Какая молодчинка! Видно, что старается!», «Красавица Клавдия», «Браво!», «Какая спортивная девочка!», «Желаем успехов Клавдии», «Вот это старания! Пусть не сдается, все получится», «Клавдия просто молодец!», – похвалили Земцову поклонники.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте в платье трендового цвета предстала в Каннах.

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