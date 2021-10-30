«Да, он спит»: Дмитрий Тарасов показал дочкам их новорожденного братика

Футболист проводит время с наследницами, пока жена находится в роддоме.

В последних Stories личного микроблога бывшего мужа Ольги Бузовой появилась запись, в которой Дмитрий Тарасов вместе с дочерями Миланой и Евой познакомились с новорожденным малышом.

Напомним, жена Дмитрия Тарасова – модель Анастасия Костенко – стала в третий раз мамой.

Пока Костенко находится в роддоме, ее муж хвастается перед дочерьми их маленьким братиком. Девочки полюбовались Алексеем Дмитриевичем.

«Милашка и Ева сегодня на братика смотрели. А Ева говорит, что он ругается», – поделился Тарасов.

Девочки обрадовались, увидев на видео маму. Малышки с интерсом рассматривали крошечного братика.

«Да, он спит», – побеседовал Дмитрий с дочками о сыне.

Тарасов обратился к жене и сказал, что они сильно скучают по ней и маленькому Леше.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов опубликовал первое фото с наследником. Знаменитость рассказал, как сильно ждал рождение сына. Спортсмен поблагодарил жену за третьего ребенка.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.