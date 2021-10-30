«Да, он спит»: Дмитрий Тарасов показал дочкам их новорожденного братика

В последних Stories личного микроблога бывшего мужа Ольги Бузовой появилась запись, в которой Дмитрий Тарасов вместе с дочерями Миланой и Евой познакомились с новорожденным малышом.
Напомним, жена Дмитрия Тарасова – модель Анастасия Костенко – стала в третий раз мамой.
Пока Костенко находится в роддоме, ее муж хвастается перед дочерьми их маленьким братиком. Девочки полюбовались Алексеем Дмитриевичем.
«Милашка и Ева сегодня на братика смотрели. А Ева говорит, что он ругается», – поделился Тарасов.
Девочки обрадовались, увидев на видео маму. Малышки с интерсом рассматривали крошечного братика.
«Да, он спит», – побеседовал Дмитрий с дочками о сыне.
Тарасов обратился к жене и сказал, что они сильно скучают по ней и маленькому Леше.
Напомним, ранее Дмитрий Тарасов опубликовал первое фото с наследником. Знаменитость рассказал, как сильно ждал рождение сына. Спортсмен поблагодарил жену за третьего ребенка.
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