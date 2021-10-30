«Совершенно искренне полагала»: Светлана Светличная требовала цветы на допросе у следователя

Артистка не поверила, что полиция вызвала ее не понарошку.

После пропажи Светланы Светличной родственники актрисы обратились в полицию. Сын знаменитости не знал, что родительница просто обиделась на него и театрально ушла из дома.

Правоохранительные органы в свою очередь после объявления Светланы Афанасьевны пригласили актрису на настоящий допрос.

Вот только Светличная восприняла допрос за продолжение своего театрального действия.

«Светличная совершенно искренне полагала, будто допрос в Следственном комитете тоже является продолжением съемок программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1», а следователи — артисты массовки», — сообщил следователь.

Светлана Светличная начала требовать цветы у полиции. Артистка посчитала, что такая гениальная актриса заслуживает роскошного букета за свою игру.

«Но мы — артисты, и наша задача — играть роли в тех условиях, которые предлагают. Ничего, справимся»», – передают слова Светланой в NEWS.ru.

Напомним, ранее Андрей Малахов был вызван на допрос по делу о «пропаже»Светланы Светличной. Сам телеведущий пока не раскрыл публично, как связан с пропажей артистки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.