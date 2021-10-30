«Стеснялась своей внешности»: Виктория Боня рассказала, как научилась принимать себя

Бывшая жена миллиардера из Монако – Виктория Боня – рассекретила, что помогло ей полюбить себя. Об этом знаменитость сообщила в своем микроблоге.

Боня вспомнила, как часто задавала вопросы родителям о своей внешности. Маленькой Вике не нравилось, что она отличается от сверстников.

«Я стеснялась своей внешности, не принимала ее. Я приходила к папе и жаловалась… Помню, как сидела у него на коленях и говорила: «Почему я такая темнокожая?»», – отметила Виктория.

«А папа говорил: «Ну это же красиво, ты моя шоколадка». Я говорю: «Не хочу быть шоколадкой, я хочу быть, как все. Почему у меня такие губы?»», – добавила Боня.

Со временем Виктория стала получать больше комплиментов. С возрастом Боню стали окружать вниманием. От этого телеведущая буквально расцвела. С тех пор Боня не ассоциировала себя с ненавистным кипарисом.

«Не худая, а стройная. Стройная, как кипарис. Я не знала, что такое кипарис, но так его не любила», – вспомнила Виктория разговоры с мамой.

Напомним, ранее Виктория Боня поделилась фотографией из своего школьного альбома. Знаменитость вспомнила, как постоянно поджимала губы на кадрах. Телеведущая стеснялась пухлых губ.

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