«Перезапуск хита»: Туриченко исполнил песню «Мало огня» лучше, чем Линда

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко участвует в популярном проекте НТВ «Шоумаскгоон». В шестом выпуске певец представил хит Линды «Мало огня». Коллеги заметили, что Кириллу удалось спеть песню лучше оригинала.

«Перезапуск хита!» — заметил ведущий Тимур Батрутдинов. «Мы привыкли, что эта песня – грустная. Но ты ее исполнил позитивно, мелодия заиграла по-новому, спасибо!» — отметил приглашенный гость Сергей Лазарев.

При этом Лазарев в шутку заявил, что в номере ему не хватило ноток Надежды Кадышевой.

«Кирилл, ты уникальный исполнитель!» — подытожила Алиса Мон.

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