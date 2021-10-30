«Перезапуск хита»: Туриченко исполнил песню «Мало огня» лучше, чем Линда

Солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко участвует в популярном проекте НТВ «Шоумаскгоон». В шестом выпуске певец представил хит Линды «Мало огня». Коллеги заметили, что Кириллу удалось спеть песню лучше оригинала.
«Перезапуск хита!» — заметил ведущий Тимур Батрутдинов.
«Мы привыкли, что эта песня – грустная. Но ты ее исполнил позитивно, мелодия заиграла по-новому, спасибо!» — отметил приглашенный гость Сергей Лазарев.
При этом Лазарев в шутку заявил, что в номере ему не хватило ноток Надежды Кадышевой.
«Кирилл, ты уникальный исполнитель!» — подытожила Алиса Мон.
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