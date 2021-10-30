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Звезда «Шоумаскгоон» Диана Анкудинова расплакалась навзрыд, рассказывая об отце, который ее бросил

Родные родители бросили девочку в детском доме.

Звезда «Шоумаскгоон» Диана Анкудинова расплакалась навзрыд, рассказывая об отце, который ее бросил
Диана Анкудинова в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова стала участницей другого популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». После выступления Карины Кокс девушка буквально расплакалась навзрыд. Дело в том, что песня бывшей солистки группы «Сливки» отбросила ее на несколько лет назад, в прошлое.

«Однажды родной отец пришел ко мне домой, а я на тот момент его очень давно не видела. И поставил кассету со всеми моими выступлениями, которые были когда-либо. И сказал слова, которые я не забуду никогда: «Я очень горжусь тобой!»

Диана Анкудинова в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Диана Анкудинова в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

При этом Диана отметила, что отца уже год как нет.

Напомним, Диану бросили родные родители в детском доме, когда ей было три года. Через полтора года ее удочерили. В ее жизни все наладилось.

Диана обладает шикарным голосом. Филипп Киркоров недавно заметил, что она напоминает ему молодую Людмилу Зыкину.

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