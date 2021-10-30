Звезда «Шоумаскгоон» Диана Анкудинова расплакалась навзрыд, рассказывая об отце, который ее бросил

Победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова стала участницей другого популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». После выступления Карины Кокс девушка буквально расплакалась навзрыд. Дело в том, что песня бывшей солистки группы «Сливки» отбросила ее на несколько лет назад, в прошлое.

«Однажды родной отец пришел ко мне домой, а я на тот момент его очень давно не видела. И поставил кассету со всеми моими выступлениями, которые были когда-либо. И сказал слова, которые я не забуду никогда: «Я очень горжусь тобой!»

При этом Диана отметила, что отца уже год как нет.

Напомним, Диану бросили родные родители в детском доме, когда ей было три года. Через полтора года ее удочерили. В ее жизни все наладилось.

Диана обладает шикарным голосом. Филипп Киркоров недавно заметил, что она напоминает ему молодую Людмилу Зыкину.

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