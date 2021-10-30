Все нарядились: Водянова в черном платье в пол и шляпе сводила детей в Диснейленд в Париже

Модель уже начала отмечать с наследниками Хэллоуин, поэтому перевоплотилась в ведьму.

Наталья Водянова является известной супермоделью. Она уже давно покорила мировые подиумы. Русская красавица живет в Париже. Она уже 10 лет счастлива в отношениях с Антуаном Арно.

Французскому миллиардеру Наталья подарила сыновей Максима и Романа. Также у нее есть еще трое детей от первого брака: Лукас. Нева и Виктор. Этой осенью она старается все свободное время посвящать детям.

Недавно Водянова съездила в Венецию, где отдохнула с мужем. Она также посетила костюмированный бал, где смогла перевоплотиться в лесную нимфу. А вот во Франции модель сначала устроила детям прогулку на природе, а накануне Хэллоуина они отправились в Диснейленд в Париже.

На этот раз Наталья облачилась в черное длинное платье и шляпу с вуалью. Она была в образе ведьмы. Устрашающий вид был и у ее дочки Невы. А вот Виктор не стал надевать костюм, но от него не отходили дети. Модель запечатлела мальчиков, лица которых спрятала. Это младшие наследники Максима и Роман.

«Нева была очень рада поехать в Диснейленд, несмотря на то, как я выгляжу», — отметила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Им не всегда удается увидеть модель с детьми. «Очень мило», «Классно, когда семья отмечает праздники вместе», «Не хватает Арно», «Это прекрасно! Вы лучшая мама», «Отличные костюмы! В белом Роман?», «Наблюдать за вашей семьей очень интересно», «Ваш особняк точно выглядит не хуже Диснейленда», — стали писать пользователи Сети.

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