Туриченко – Костюшкину: «Я надеюсь, что в следующем номере тебя сожгут»

Стас Костюшкин участвует в популярном проекте НТВ «Шоумаскгоон». В шестом выпуске бывший солист группы «Чай вдвоем» исполнил песню «Батька-атаман» в категории «Народный хит».

Коллеги по цеху разношерстно отнеслись к номеру Костюшкина. Приглашенный гость Сергей Лазарев, к примеру, заявил, что это было шикарно.

«Я обожаю тебя! И то, что ты постоянно перевоплощаешься – это прекрасно», — заметил он.

Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко, наоборот, заметил, что Стас перестарался.

«Я надеюсь, что в следующем номере тебя сожгут», — в шутку заметил певец.

Стас Костюшкин пока занимает самую нижнюю строчку в турнирной таблице. Все ставят ему двойки, но певца это забавляет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.