«Танцы – не твой конек»: Тишман попытался подкупить участников «Шоумаскгоон» после выступления

Марк Тишман является участником популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В шестом выпуске он исполнил песню в номинации «Грэмми» Frankie Valli Can’t Take My Eyes Off You.
Специальным гостем выпуска стал Сергей Лазарев. Номер певцу понравился, но он заметил, что кое-что у Марка не получилось.
«Исполнение яркое, гармоничное, но танцы – не твой конек», — заметил Лазарев.
Кстати, номер Тишмана поставили весьма оригинально. На сцену вынесли картины мировых классиков, а вместо лиц главных героев подставили физиономии участников «Шоумаскгоон». Причем Тишман строго заметил:
«Кто мне поставит высокий балл – тот сможет забрать картину со своим изображением домой».
В зале все засмеялись.
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