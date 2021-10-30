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«Танцы – не твой конек»: Тишман попытался подкупить участников «Шоумаскгоон» после выступления

А Сергей Лазарев его высмеял.

«Танцы – не твой конек»: Тишман попытался подкупить участников «Шоумаскгоон» после выступления
Марк Тишман в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Марк Тишман является участником популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В шестом выпуске он исполнил песню в номинации «Грэмми» Frankie Valli Can’t Take My Eyes Off You.

Специальным гостем выпуска стал Сергей Лазарев. Номер певцу понравился, но он заметил, что кое-что у Марка не получилось.

«Исполнение яркое, гармоничное, но танцы – не твой конек», — заметил Лазарев.

Марк Тишман в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Марк Тишман в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Кстати, номер Тишмана поставили весьма оригинально. На сцену вынесли картины мировых классиков, а вместо лиц главных героев подставили физиономии участников «Шоумаскгоон». Причем Тишман строго заметил:

«Кто мне поставит высокий балл – тот сможет забрать картину со своим изображением домой».

В зале все засмеялись.

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