«Танцы – не твой конек»: Тишман попытался подкупить участников «Шоумаскгоон» после выступления

Марк Тишман является участником популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В шестом выпуске он исполнил песню в номинации «Грэмми» Frankie Valli Can’t Take My Eyes Off You.

Специальным гостем выпуска стал Сергей Лазарев. Номер певцу понравился, но он заметил, что кое-что у Марка не получилось.

«Исполнение яркое, гармоничное, но танцы – не твой конек», — заметил Лазарев.

Кстати, номер Тишмана поставили весьма оригинально. На сцену вынесли картины мировых классиков, а вместо лиц главных героев подставили физиономии участников «Шоумаскгоон». Причем Тишман строго заметил:

«Кто мне поставит высокий балл – тот сможет забрать картину со своим изображением домой».

В зале все засмеялись.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.