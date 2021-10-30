«Я его буду пить, как компот»: Кудрявцева засняла, как дочка на кухне ест домашний борщ

Телеведущая решила похвастаться тем, как ее наследница проводит время с ней дома и что любит кушать.

Лера Кудрявцева ведет несколько передач на телевидении. Она давно привыкла к тому, что постоянно находится в центре внимания. Зрители обсуждают ее наряд и яркую внешность.

К слову, в 50 лет блондинка может похвастаться стройностью. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария. А вот сын от первого брака уже подарил звезде эфира внука Льва.

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В последнее время Кудрявцева часто ездит на съемки. Но свободное время она привыкла посвящать родным. Недавно телеведущая насладилась прогулкой с дочкой. Теперь она показала, девочка обедает дома. Мария сидела за столом с ложкой. Она ела борщ вместе с мамой.

«Там бульон оставаться будет. Я его буду пить, как компот», — заявила малышка. «Хорошо! Ну ты это кушай. Вот молодец», — похвалила ее Лера. «Я тебя перегоняю», — заметила девочка. «Вообще перегоняешь, Машуль», — подтвердила телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие осыпали дочку Кудрявцевой комплиментами и отметили, что у нее хороший аппетит. «Какое чудо маленькое», «Просто прелесть», «Хорошо кушает, красавица», «Лера, ну у вас такая принцесса растет», «Ох, даже борщ кушает! Это так хорошо», «Лера, а вы сами готовите?», «Ну малышка восхитительная», — стали писать пользователи Сети.

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