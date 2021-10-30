«Пупсики»: Лазарев запечатлел дочку в пуховом комбинезоне на прогулке с братом в лесу

Певец начал день с того, что выгулял собак вместе с наследниками. Они оказались на природе.

Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он в свое время пел в дуэте с Владом Топаловым, но потом его сольная карьера пошла в гору. Дважды певец ездит на «Евровидение».

Личную жизнь он предпочитает скрывать после того, как расстался с Лерой Кудрявцевой. Но у артиста подрастают дети Никита и Анна. Долгое время ему удавалось умалчивать, что он стал папой.

В этом году Сергей отвел сына в школу. Теперь мальчик учится в первом классе. А вот дочку он впервые вывел на красную дорожку. Для наследников артист ничего не жалеет.

Он признавался, что суррогатные мамы родили для него детей. Воспитывать малышей ему помогают няни, а также бабушка наследников. Недавно Лазарев похвастался тем, как дети играют на губных гармошках.

А 30 октября певец начал свой день с прогулки. Вместе с малышами он отправился в лес, где выгулял своих собак. Сам артист облачился в спортивный костюм и дутый пуховик. Подстать папе оделся Никита. А вот Анна была в пуховом комбинезона нежно-розового цвета и шапке с помпоном.

«Прекрасное субботнее семейное утро!! Нагулялись! Надышались свежим воздухом! Не болейте! P.S. Дейзи проигнорила наш снимок», — написал артист. «Пупсики», — добавил он.

Поклонники были восхищены редкими кадрами. Многие отметили, что дети подросли. «Прекрасный папа с прекрасными детьми», «Какое уютное фото. Такие замечательные детки», «Боже солнышко какие же вы хорошие, я так вас люблю очень», «Какой классный папа», — прокомментировали пост подписчики.

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