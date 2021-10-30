«Такие поддержки делают девочки с малых лет»: Навка распекла Муцениеце в «Ледниковом периоде»

Актриса Агата Муцениеце стала участницей нового сезона популярного шоу на Первом канале «Ледниковый период». Вместе с фигуристом Александром Энбертом в пятом выпуске они показали номер под музыку из фильма «Текст» режиссера Клима Шипенко.

Однако Николай Цискаридзе заметил, что артистка совершила массу технических ошибок в исполнении.

«Нужно, чтобы партнерша была собрана. Иначе ничего не получится даже у такого опытного партнера, как Александр», — заметил балетмейстер.

«Такие поддержки делают девочки с малых лет», — заметила Татьяна Навка.

В итоге паре снова поставили низкие баллы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.