Акцент на щиколотки: Алсу в кюлотах цвета омлета и белых кедах предстала в студии

Алсу является популярной певицей. Ее хиты «Иногда», «Зимний сон» до сих пор звучат на радиостанциях. Она продолжает строить карьеру на телевидении. Артистка стала женой бизнесмена Яна Абрамова, а также является мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Примечательно, что в 38 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Звезда часто наряжается, подчеркивая свои достоинства.

Зрители привыкли видеть Алсу в вечерних платьях и элегантных костюмах. Но в обычной жизни она носит джинсы, шорты и пальто. Певица предпочитает лаконичные луки.

На этот раз она поделилась кадрами из звукозаписывающей студии. Артистка подчеркнула изящные щиколотки, надев брюки кюлоты модного оттенка омлета. Рубашка оверсайз и белые кеды дополнили ее повседневный аутфит.

«Работа в студии — моя любимая часть процесса создания песни. А когда еще участвует и автор Татьяна Рогозина, вдвойне продуктивно и приятно!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Лучший голос! Очень душевно!», «Невероятная», «Алсу — большая труженица!», «Какая вы милая! Наряд такой простой, но изящный», «Вы самая стройная и красивая», «У вас прям во всем такая элегантность», «Мне нравится ваш стиль», — прокомментировали пост подписчики.

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