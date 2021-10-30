«Comedy Club уже не тот»: Тимур Батрутдинов высказался о популярном шоу

Шоумен Тимур Батрутдинов в эфире проекта «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой» признался, что Comedy Club сильно изменился за последние годы.

«Comedy Club уже не тот, каким он начинался 18 лет назад. Тогда мы были молодыми юнцами. Шутки были в основном про пубертат. Половина миниатюр заканчивалась: «Пойдемте трахаться». Некоторые номера мы придумывали перед съемками. И они заходили на кураже». Тимур Батрутдинов

Как отметил Батрутдинов, Comedy Club за последние годы стал взрослым. «Зритель ведь взрослеет вместе с нами. Иногда, конечно, можно похулиганить. В номерах появилась драматургия. Я скучаю по бесшабашным комедийным экспериментам. Сейчас за базаром надо следить. Могут и из страны попросить уехать, если не так пошутить. Это, конечно, сковывает. Но с другой стороны — это работа мозга», — заявил Тимур Батрутдинов.

Напомним, что шоу Comedy Club – одно из самых популярных на канале ТНТ. При этом порой комиков проекта осуждают, что их шутки устарели и уже не так смешны, как раньше.

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