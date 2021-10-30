«Были по 15 раз каждый»: Батрутдинов назвал двух самых частых гостей на Comedy Club за всю историю

По словам шоумена, они специально подсчитали на проекте.

Шоумен Тимур Батрутдинов в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой» назвал самых частых гостей на проекте Comedy Club за всю историю проекта.

«Джиган все время на «Камеди». Он отдыхает и приезжает на «Камеди». Он работает у нас», — заметил Батрутдинов.

«Мне кажется, что вам надо реально собрать Джигана и Бузову вместе. Это будет самая крутая передача. Ваш самый крутой гость была Ольга Бузова. Она реально делает шоу. И вокруг них надо сделать проект», — ответила Утяшева.

«Он будет называться «Джибуз». Мы посчитали. Они больше всех у нас в гостях были. По 15 раз каждый. Это за все время. И самое главное, что они приглашаются. Я Джигану даже помог с клипом. Подкинул идею». Тимур Батрутдинов

Напомним, что эфиры с Ольгой Бузовой и Джиганом на Comedy Club пользуются невероятным успехом. При этом они совсем не обижаются на частые шуточки в свой адрес.

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