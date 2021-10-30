«Ого! Уже так подрос!»: Мария Горбань похвасталась сыном в объятиях Кирилла Зоткина

Актриса Мария Горбань в платье с принтом «мильфлер» позировала с мужем и сыном на прогулке. Знаменитость поделилась архивным снимком на личной странице в Instagram.
Горбань нарядилась в легкое белоснежное платье с цветочным принтом. Также Мария надела очки с оправой «кошачий глаз».
Артистка позировала с мужем Кириллом Зоткиным. Оператор в синей бейсболке и комбинации вельветовых шорт с черной футболкой держал на руках маленького наследника.
«Среди беспорядка найдите простоту, среди раздора найдите гармонию, в трудности найдите возможность… Хорошего дня», – заявила Горбань.
«Настоящая семья», «Красавчик какие», «Замечательные родители», «Какая умилительная картина», «Ого! Уже так подрос!», «Какие волосики у малыша», «Мария, вы классная мама!», – восхитились семьей Горбань поклонники.
Напомним, ранее Мария Горбань поделилась кадрами крещения младшего ребенка. Актриса позировала с Ниланом Зоткиным на руках. А отец малыша укутал после таинства крещения наследника в плед крупной вязки и отправился на прогулку.
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