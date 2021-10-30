«Нахожусь в лучшем отеле Турции»: Волочкова высказалась после слухов о проблемах со здоровьем

Как отметила танцовщица, у нее все прекрасно в жизни.

Балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о проблемах со своим здоровьем. По ее словам, у нее все прекрасно с самочувствием. Она находится в последние дни в потрясающем состоянии духа.

Ранее доктор Илья Бурлаковский заявил, что якобы при осмотре танцовщицы обнаружил у нее проблемы в шейном отделе позвоночника. Из-за этого у звезды, по слухам, нарушено кровообращение мозга.

«Нахожусь в самом лучшем отеле Турции. Фамилия Бурлаковский мне ни о чем не говорит. Послушайте, я о себе сама узнаю иногда такие новости, в которые я просто поверить не могу». Анастасия Волочкова

Напомним, что Анастасии Волочковой в этом году исполнилось 45 лет. В прессе часто появляются различные слухи о ее здоровье, сообщает riafan.ru.

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