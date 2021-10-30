«Моя неземная»: Навка в юбке-футляре с пайетками и белой блузке запечатлелась с сестрой

Татьяна Навка привыкла много работать. Она тренирует будущих чемпионов и создает красочные ледовые представления. Также уже не первый год спортсменка сидит в жюри в шоу «Ледниковый период». Но она не скрывает, что любит проводить время с семьей.

Недавно Навка провела время за городом, где отметила день рождения мужа Дмитрия Пескова. Также она с радостью наблюдает за достижениями дочки Надежды.

А 30 октября в семье звезды снова настал праздник. На этот раз день рождения празднует ее младшая сестра Наталья. Фигуристка поделилась совместным фото с именинницей и адресовала ей теплые слова. В кадре Татьяна позирует в белой блузке и юбке-футляре с пайетками. Ее родственница предстала в черном наряде из трикотажа и с клатчем в тон.

«Моя родная, любимая, единственная и незаменимая Наталья, с твоим днем! Я очень тебя люблю, безумно тобой горжусь и рада, что в твоей жизни все сложилось! Ты красивая и умная,, прекрасная дочь, счастливая жена, замечательная мама, щедрая и любимая тетя, профессионал своего дела и самая лучшая сестра на свете! Пусть и дальше в твоей жизни все складывается только лучшим образом. А я всегда буду рядом. Будь счастлива моя родная», — написала спортсменка.

Поклонники и друзья присоединились к поздравлениям. Многие признались, что сестры очень похожи. «С днем рождения твою любимую сестренку! Любим Наташеньку и мы», — заявила певица Жасмин. «Какие красивые», «Очень нежная у вас сестра», «Такие изящные блондинки», «Очень похожи! Красотки!», «У вас в семье хорошая генетика», «Это роскошно», — прокомментировали пост подписчики.

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