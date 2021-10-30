«Гонщица серебряной мечты»: Яна Рудковская запечатлелась верхом на байке

Продюсер прокатилась на одном из лучших треков мира.

Среди последних публикаций личного микроблога жены Евгения Плющенко появилась фотография с трека для мотоциклистов. Яна Рудковская сама протестировала быструю дорогу и белоснежный байк.

Рудковская нарядилась в черно-белую кожаную куртку. К ней Яна добавила силуэтные брюки с красными вставками. Знаменитость скрыла глаза от солнечного света большими очками.

На ногах Яны виднелись кожаные сапоги с острым носом.

«Гонщица серебряной мечты! На одном из лучших треков мира Mugello Circuit и в моменте», – похвасталась Рудковская.

«Тебе идет», «Ого, круто!», «Просто огонь!», «Такая крутая!», «Вау! Не ожидала вас увидеть в таком образе», «Какая гонщица!», – восхитились поклонники Рудковской.

Напомним, ранее Яна Рудковская показала свой завтрак с оладушками и цветочным букетом во главе стола. Но главным украшением застолья стал младший сын знаменитости. Малыш Арсений завтракал вместе с родильницей и улыбался во весь рот.

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