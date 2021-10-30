«Просто любят»: жена Моргенштерна похвасталась дорогим украшением от мужа

Дилара сама зарабатывает миллионы, но любит получать от возлюбленного роскошные подарки.

В последних Stories личного микроблога жены Алишера Моргенштерна появилась фотография серебристого браслета. Дилара заявила, что получает дорогие подарки от мужа из-за взаимных искренних чувств.

Поклонницы скандально известного музыканта могут только позавидовать отношениям Алишера и Дилары. После свадьбы знаменитостей, их чувства остались прежними.

Более того, Моргенштерн не перестает баловать любимую ювелирными украшениями за баснословные суммы.

«Девочки, все это потому, что меня просто любят», – похвасталась Дилара.

Блогер показала браслет с драгоценными камнями. Также Дилара получила новое обручальное кольцо.

Моргенштерн уже не в первый раз балует избранницу роскошными презентами. Весной этого года Алишер вручил Диларе чемодан денег и ключи от новенького автомобиля.

Напомним, ранее Певица Валерия высказалась о провокационном образе Моргенштерна. Жена Иосифа Пригожина отметила, что сегодня многие используют хайп в качестве инструмента продвижения. И Алишер не может научить чему-то плохому, если слушатель был правильно воспитан.

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