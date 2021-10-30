Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли на связь во время своего таинственного отпуска

На прошлой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям были замечены рядом с 5 терминалом аэропорта «Хитроу». Вместе с детьми и няней Марией Терезой Турион Боррало они выходили из автомобиля с сумками и чемоданами. Судя по легкой одежде, семья направилась к морю.

Официальной информации о том, где отдыхают будущий король и его семья – нет. Все хранится в строжайшем секрете. А накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям все-таки вышли на связь. На своей странице в Твиттер они сделали репост благотворительной организации Bayo, которая занимается вопросами психического здоровья. Об этом пишет Express.

Добавим, ранее стало известно, что у няни герцогов Марии Терезы имеется особая привилегия – у нее есть круглогодичный доступ к помощи психолога или даже психотерапевта.

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