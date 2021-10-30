Круглогодичный доступ: какая особенная привилегия есть у няни герцогов Кембриджских

Мария Тереза Турион Боррало работает в Кенсингтонском дворце с 2014 года.

Мария Тереза Турион Боррало – няня детей герцогов Кембриджских. В Кенсингтонский дворец она пришла работать в 2014-м, когда принцу Джорджу было всего восемь месяцев. Сейчас Мария Тереза занимается воспитанием всех троих королевских наследников.

Она получила престижное образование, прежде чем пройти конкурс на вакансию. В ее обязанности также входит планирование дня маленьких принцев и принцессы Шарлотты. А еще у нее есть круглогодичный доступ к психологу и даже психотерапевту, если потребуется. Об этом пишет The News.

Напомним, на прошлой неделе Марию Терезу вместе с семьей герцогов Кембриджских заметили в аэропорту «Хитроу». Все вместе они улетели в отпуск, подробности которого не разглашаются.

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