«Якобы спала с Курбаном»: экс-участница «Дома-2» объяснила, почему недолюбливает Ксению Бородину

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Лера Фрост заявила, что Ксения Бородина ревновала бывшего возлюбленного к ней. Именно поэтому между двумя брюнетками завязалась своеобразная «война».

Напомним, летом этого года Бородина развелась со своим вторым мужем. Бизнесмен Курбан Омаров жил вместе с телеведущей шесть лет.

Знаменитости уже однажды расставались, но сошлись ради общей дочери Теоны. В 2021 году Курбан и Ксения объявили об официальном разводе.

Ранее Бородина намекала на измены экс-избранника. Оказалось, Ксения даже обвиняла бывшую участницу «Дома-2» в соблазнении Курбана.

«Я высказываюсь объективно и так, как считаю нужным. Она сутулая? Сутулая. Завистливая? Завистливая. Деревянная? Деревянная. Не надо было ей меня трогать — я говорю обо всем: от оскорблений до обвинений в том, что я якобы спала с Курбаном. Мы даже с ним потом говорили на эту тему, и он мне сказал, чтобы я внимания не обращала на ее грязный и злой язык. Он поэтому сбежал от нее, потому что она тяжеляк, а не женщина», – высказалась Лера Фрост в своем микроблоге.

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