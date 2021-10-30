Кравец и Батрутдинов на Comedy Club смогли вспомнить только одну песню Лозы

Резиденты Comedy Club на канале ТНТ Тимур Батрутдинов и Марина Кравец смогли вспомнить только одну песню музыканта Юрия Лозы. Они на шоу представили миниатюру «Обычная московская квартира вечером».

По сюжету, Кравец потеряла телефон. Его нашел мужчина, в образе которого предстал Гарик Харламов. За телефон он попросил Кравец и ее «мужа» Батрутдинова спеть хит Лозы.

«Песню Лозы, да вы обалдели!» — возмутилась Марина Кравец.

«Подожди. Вы гарантируете, что отдадите нам телефон?» — спросил Тимур Батрутдинов и получил утвердительный ответ от Харламова.

После этого они вместе затянули. «На маленьком плоту».

«Нет, нет. Другую песню Лозы», — заявил Гарик Харламов.

«Никто не знает другой песни Лозы. Даже сам Лоза», — заметила Марина Кравец.

Напомним, что Юрий Лоза – советский и российский певец и композитор. Известен по песне «Плот», которая в СССР гремела на всю страну. Она является визитной карточкой исполнителя.

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