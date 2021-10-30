«Мысли грязнее, чем пупок Василия Уткина»: Гоша Куценко посмеялся над комментатором

Актер со сцены Comedy Club представил легендарного ловеласа Пако, в образе которого появился Андрей Бебуришвили.

Актер Гоша Куценко в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял спортивного комментатора Василия Уткина. Со сцены он представил легендарного ловеласа Пако, в образе которого появился Андрей Бебуришвили.

«Дамы и господа! Сейчас произойдет событие века. Встречайте полубога, получеловека. Сейчас сюда снизойдет человек, с которым у меня любовь-морковь. Человек, который в моей лысине часто видит свое отражение. Человек, после которого невозможно хирургически восстановить девственность. Я проверял. Его мысли грязнее, чем пупок Василия Уткина». Гоша Куценко

Как отметил Гоша Куценко, этот человек пчелиный опекун. «Человек, который семь раз отмерил, но этого все равно оказалось недостаточно. Обладатель «Оскара» за лучшие куни на иностранном языке. Человек, который пришел к логопеду и тот начал проглатывать после него окончания», — заявил Гоша Куценко.

Напомним, что Гоша Куценко вышел на сцену Comedy Club. Он предстал перед зрителями в красивом белом фраке.

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