«Я дам сама»: Елена Воробей лишила дочь наследства ее биологического отца

Артистка не стала претендовать на имущество и финансы погибшего возлюбленного.

Пародистка Елена Воробей рассказала, что сама отказалась от материальной помощи отца своей дочери Сони.

Ранее Воробей заявила, что родитель ее наследницы не платил алименты. Оказалось, что Елена хотела самостоятельно воспитать дочь.

«Я отказалась от наследства дочери. Все, что нужно Соне, я дам сама. У ее отца официально была другая семья, но у нее есть все юридические права на то, что построено и накоплено Игорем. Однако я бы никогда не стала ввязываться во все это. Не стала бы выяснять отношения», – призналась Воробей.

Воробей отметила, что не хочет устраивать скандалы из-за наследства. Сама Елена не сталкивалась с семейными раздорами из-за квартирного вопроса.

«Я воспитывалась в простой и бедной семье, слышала, что так бывает, но не видела», – заявила Воробей в эфире YouTube-шоу Елены Ханги.

Напомним, ранее стало известно, как Александр Розенбаум повлиял на псевдоним Елены Воробей. Завесу тайны создания птичий фамилии приоткрыл Владимир Винокур.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.