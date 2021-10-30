«Если бы такая была старушка»: Павел Воля и Гарик Харламов высмеяли Прохора Шаляпина

Шоумены Павел Воля и Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеяли музыканта Прохора Шаляпина, который не так давно стал вдовцом.

В гости на проект пришел самый гибкий человек планеты и гимнаст из цирка «Дю Солей» Алексей Голобородько. Он показал несколько упражнений, которые выполняет только он в мире. Во время одного из «номеров» Гарик Харламов вспомнил частушку: «Шла старушка через лет. Выпускала H2S. Обернулась – никого. Выпустила Н2О».

«Если бы такая была старушка, то сразу бы откуда неожиданно появился Прохор Шаляпин», — заметил Павел Воля, показывая при этом на Алексея Голобородько.

«Ну в принципе он так и делает», — подшутил Гарик Харламов.

Напомним, что Прохор Шаляпин известен своими романами с женщинами, которые старше его. Порой он подвергается шуткам по этому поводу в самых разных программах.

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