Ксения Собчак в лимонном образе поздравила Андрея Артемова с днем рождения

Среди последних публикаций личного микроблога жены Константина Богомолова появилась фотография в сопровождении дизайнера Андрея Артемова. Свежее фото Ксения Собчак приурочила к личному празднику фэшн-эксперта.

Собчак позировала с другом и дизайнером в образе с лимонными акцентами. Ксения выбрала оверсайзный пиджак и атласную футболку. К ним телеведущая добавила силуэтную юбку с пайетками. А завершила яркий образ Собчак красная помада.

«Андрей! Я очень тебя люблю! С днем рождения! Оставайся таким же крутым дизайнером и при этом потрясающим другом. Это редко удается совместить», – отметила Ксения.

«Ты один из немногих в «фэшн-мире», кто не живет по принципу «а что же обо мне подумает главред Х и критик У». И это круто. Ты один самостоятельно отстроил свой тяжелейший бизнес, завоевывая постепенно весь мир. Ты — настоящий. И ты — unique. С праздником!!!», – поздравила приятеля Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак вспомнила, как Владимир Путин приходил в гости к ее семье. В детстве знаменитость получала сладкие подарки от будущего президента России.

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