«Отпуск проходит активно»: Зара показала отдых в Дубае с повзрослевшими сыновьями

Исполнительница предстала в освежающем образе с шелковой рубашкой.

Певица Зара привезла детей в Дубай. Знаменитость позировала на фоне ночной столицы Арабских Эмиратов с сыновьями в обнимку.

Зара разместила на личной странице свежие кадры из путешествия по одной из самых богатых стран мира.

«В этот раз отпуск проходит активно. Следующим пунктом нашей культурно-развлекательной программы с сыновьями стал – Eye Dubai (Глаз Дубая)», – отметила Зара.

Исполнительница позировала с сыновьями в белоснежной рубашке с отложным воротничком. Шелковое изделие брюнетка скомбинировала с джинсами из светлого денима. Также Зара надела молочную шляпку с шоколадным ремешком и золотые серьги.

Зара рассказала, чем знаменита достопримечательность, которую она посетила с наследниками.

«Это самое высокое колесо обозрения в мире (250 метров). Для сравнения, это в два раза выше London Eye, колеса обозрения в Лондоне. Это просто фантастически красивый вид на город», – написала певица.

Напомним, ранее Зара похвасталась платьем принцессы с черной сеткой и асимметричным кроем.

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