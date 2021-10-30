Лаконичный наряд, стильная укладка: герцогиня Камилла вышла в свет

У герцогини Корнуоллской новое увлечение. Теперь она собирает гостей для чтения книг в своем читальном клубе. На этот шаг ее вдохновил список книг, опубликованных во время пандемии в 2020 году.

Одно из заседаний клуба прошло накануне. В обществе 74-летняя Камилла появилась в лаконичном синем платье с белыми складками и воротником, сделала красивую укладку, надела жемчужные серьги, подвеску на шею и золотой браслет на запястье.

Добавим, недавно стало известно, что в ноябре Камилла и принц Чарльз отправятся в рабочую поездку. С 16 по 19 ноября они посетят Египте и Иорданию.

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