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Лаконичный наряд, стильная укладка: герцогиня Камилла вышла в свет

Камилла провела встречу в собственном клубе чтения книг.

Лаконичный наряд, стильная укладка: герцогиня Камилла вышла в свет
Герцогиня Камилла. Фото: instagram.com/clarencehouse

У герцогини Корнуоллской новое увлечение. Теперь она собирает гостей для чтения книг в своем читальном клубе. На этот шаг ее вдохновил список книг, опубликованных во время пандемии в 2020 году.

Герцогиня Камилла
Герцогиня Камилла (вторая слева) в лаконичном наряде. Скриншот: instagram.com/clarencehouse

Одно из заседаний клуба прошло накануне. В обществе 74-летняя Камилла появилась в лаконичном синем платье с белыми складками и воротником, сделала красивую укладку, надела жемчужные серьги, подвеску на шею и золотой браслет на запястье.

Добавим, недавно стало известно, что в ноябре Камилла и принц Чарльз отправятся в рабочую поездку. С 16 по 19 ноября они посетят Египте и Иорданию.

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