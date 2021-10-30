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«Просто так, не напрягаясь»: Константин Ивлев признался, что похудел за год на 30 килограммов

Как отметил шеф-повар, он лишь немного изменил свое питание.

«Просто так, не напрягаясь»: Константин Ивлев признался, что похудел за год на 30 килограммов
Константин Ивлев. Фото: instagram.com/ivlevchef/

Шеф-повар Константин Ивлев в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал, что похудел за последний год сразу на 30 килограммов.

Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Просто так, не напрягаясь. Все просто. Надо всего лишь немножко изменить свое питание. Вот до 11 часов утра можно есть все, что хочешь. А потом полегче. На белках и на воде».

Константин Ивлев

«Вы понимаете, что Харламов не будет есть никогда!» — воскликнул ведущий Павел Воля.

«Я встаю тогда, когда надо есть полегче уже. Прямо совсем легко. Воздух надо пить», — заметил Гарик Харламов.

«Харламов встает в такое время, когда обычным людям говорят: «Перед сном лучше не есть», — подшутил Павел Воля.

Напомним, что Константин Ивлев – основатель кулинарного направления «Новая русская кухня». Он входит во французскую гильдию гастрономов.

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