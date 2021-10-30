«Просто так, не напрягаясь»: Константин Ивлев признался, что похудел за год на 30 килограммов

Как отметил шеф-повар, он лишь немного изменил свое питание.

Шеф-повар Константин Ивлев в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал, что похудел за последний год сразу на 30 килограммов.

«Просто так, не напрягаясь. Все просто. Надо всего лишь немножко изменить свое питание. Вот до 11 часов утра можно есть все, что хочешь. А потом полегче. На белках и на воде». Константин Ивлев

«Вы понимаете, что Харламов не будет есть никогда!» — воскликнул ведущий Павел Воля.

«Я встаю тогда, когда надо есть полегче уже. Прямо совсем легко. Воздух надо пить», — заметил Гарик Харламов.

«Харламов встает в такое время, когда обычным людям говорят: «Перед сном лучше не есть», — подшутил Павел Воля.

Напомним, что Константин Ивлев – основатель кулинарного направления «Новая русская кухня». Он входит во французскую гильдию гастрономов.

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